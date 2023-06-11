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В Москве завершили реконструкцию Фрунзенского газопровода-дюкера

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - В столице завершена реконструкция Фрунзенского газопровода-дюкера, сообщил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин.

"Он подаёт газ в квартиры жителей районов Хамовники, Арбат, Дорогомилово и на общегородские газораспределительные пункты", - написал Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, уникальность газопроводов-дюкеров в том, что их трассы проходят в том числе под дном Москвы-реки.

Под водной артерией обновленный газопровод-дюкер проложили на глубине 21 метр, что снижает воздействие на экологию. Раньше газопроводы тянули по самому дну в небольшом углублении, отметил мэр.

Срок службы сетей, сделанных по новой технологии, - свыше 40 лет. При этом они не требуют ежегодного обслуживания и тем самым существенно снижают затраты на эксплуатацию и подводные работы.

Комплексная программа реконструкции двенадцати газопроводов-дюкеров высокого и среднего давления проводится с 2018 года. Фрунзенский - девятый по счету из сделанных. Сейчас продолжаются работы на Щукинском и Голутвинском газопроводах. В конце года планируется начать реконструкцию Кропоткинского дюкера.

Москва Фрунзенский газопровод-дюкер Сергей Собянин
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