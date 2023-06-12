Более 100 тыс. человек воспользовались социальным такси в Москве с начала года

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Услугами службы "Социальное такси" с начала года воспользовались более ста тысяч человек, сообщил в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин.

"С 2017 года в Москве работает служба "Социальное такси" (...) Запрос горожан на такие перевозки остается высоким. Только в этом году социальным такси воспользовались уже больше 100 тысяч пассажиров", - написал он в своем телеграм-канале.

Собянин отметил, что служба помогает маломобильным пассажирам добираться до важных мест: больниц, образовательных учреждений, аэропортов, вокзалов, а также отправиться на различные экскурсии в рамках коллективных поездок.

В службе задействован специализированный транспорт с подготовленными водителями, умеющими оказывать первую доврачебную помощь, осуществлять высадку и посадку пассажира, фиксировать кресло-коляску.