Автобус загорелся на Донецкой улице в Москве
Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Коммерческий автобус загорелся в понедельник на юго-востоке Москвы, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.
Инцидент произошел на Донецкой улице, загорелся негородской автобус 650 (маршрут коммерческого перевозчика ООО "Таксомоторный парк №20").
По информации департамента, в результате происшествия никто не пострадал.
"На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего уточняются", - подчеркивается в сообщении.
В экстренных службах "Интерфаксу" уточнили, что площадь пожара составила 15 кв. метров.