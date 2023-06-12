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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:26

Автобус загорелся на Донецкой улице в Москве

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Коммерческий автобус загорелся в понедельник на юго-востоке Москвы, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

Инцидент произошел на Донецкой улице, загорелся негородской автобус 650 (маршрут коммерческого перевозчика ООО "Таксомоторный парк №20").

По информации департамента, в результате происшествия никто не пострадал.

"На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего уточняются", - подчеркивается в сообщении.

В экстренных службах "Интерфаксу" уточнили, что площадь пожара составила 15 кв. метров.

Москва
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