Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:12

Несколько участков МКАД закроют для проезда в ночное время 18-21 июня

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Ряд участков МКАД будут закрыты для проезда транспорта ночью 18-21 июня, сообщил в субботу департамент транспорта Москвы.

"18, 19, 20 и 21 июня в ночное время с 1:00 до 5:00 будет временно закрыто движение для транспорта на нескольких участках МКАД в связи с проведением работ", - говорится в сообщении департамента.

В частности, движение будет закрыто 18 июня с 1:00 до 5:00 на МКАД от съезда с внутренней стороны кольцевой дороги на Бусиновский проезд в центр до съезда с внутренней стороны кольца на Бусиновский проезд в область, 19 июня - от съезда с Проектируемого проезда №5450 до Дорожной улицы, а также на съезде с Проектируемого проезда №5450 на внутреннюю сторону МКАД.

20 июня с 1:00 до 5:00 будет закрыт участок МКАД от шоссе Энтузиастов до Щелковского шоссе, а также на съезде с шоссе Энтузиастов на внешнюю сторону МКАД, 21 июня - от съезда с внутренней стороны МКАД на Сколковское шоссе до съезда с Можайского шоссе на внутреннюю сторону МКАД, а также на съезде на внутреннюю сторону МКАД.

Москва МКАД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

С 18 июня штрафы за безбилетный проезд в московском транспорте вырастут в два раза

С 18 июня штрафы за безбилетный проезд в московском транспорте вырастут в два раза

"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве из-за жары

ПМЭФ-2023

Собянин допустил выход на рынок заимствований в 2025-2027 годах из-за реновации

Самый теплый день лета зафиксирован в Москве

Самый теплый день лета зафиксирован в Москве

Власти Москвы не будут запрещать электросамокаты

Власти Москвы не будут запрещать электросамокаты

Правительство РФ передает 100% акций киностудии Горького правительству Москвы

В Москве потушили пожар на рынке "Садовод"

Автобус загорелся на Донецкой улице в Москве

Собянин официально стал кандидатом на выборы мэра от "Единой России"

Вторым претендентом на выдвижение в мэры Москвы от "Единой России" стал Петр Толстой

Вторым претендентом на выдвижение в мэры Москвы от "Единой России" стал Петр Толстой
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });