Несколько участков МКАД закроют для проезда в ночное время 18-21 июня

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Ряд участков МКАД будут закрыты для проезда транспорта ночью 18-21 июня, сообщил в субботу департамент транспорта Москвы.

"18, 19, 20 и 21 июня в ночное время с 1:00 до 5:00 будет временно закрыто движение для транспорта на нескольких участках МКАД в связи с проведением работ", - говорится в сообщении департамента.

В частности, движение будет закрыто 18 июня с 1:00 до 5:00 на МКАД от съезда с внутренней стороны кольцевой дороги на Бусиновский проезд в центр до съезда с внутренней стороны кольца на Бусиновский проезд в область, 19 июня - от съезда с Проектируемого проезда №5450 до Дорожной улицы, а также на съезде с Проектируемого проезда №5450 на внутреннюю сторону МКАД.

20 июня с 1:00 до 5:00 будет закрыт участок МКАД от шоссе Энтузиастов до Щелковского шоссе, а также на съезде с шоссе Энтузиастов на внешнюю сторону МКАД, 21 июня - от съезда с внутренней стороны МКАД на Сколковское шоссе до съезда с Можайского шоссе на внутреннюю сторону МКАД, а также на съезде на внутреннюю сторону МКАД.