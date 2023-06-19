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На зеленой ветке московского метро прерывалось движение от "Ховрино" до "Речного вокзала"

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - На Замоскворецкой линии приостанавливалось движение поездов от "Ховрино" до "Речного вокзала" из-за человека на пути, сообщил в понедельник телеграм-канал департамента транспорта Москвы.

Сообщение об остановке движения было опубликовано в 17:05. Перед этим в 16:58 департамент транспорта столицы сообщил, что на северном участке Замоскворецкой линии временно увеличены интервалы движения поездов.

В экстренных службах "Интерфаксу" уточнили, что нештатная ситуация произошла на станции "Беломорская". "Мужчина спрыгнул на путь и бегает по рельсам. На просьбы подняться на платформу, поступающие от полиции и дежурной по станции, пассажир не реагирует", - рассказал собеседник агентства.

По его информации, на станции было отключено напряжение контактного рельса.

"Движение на Замоскворецкой линии (2) восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении департамента транспорта от 17:17.

Московский метрополитен
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