Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Верфь по производству трех видов судов построят в Москве

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале строительства в столице верфи по производству трех видов судов.

"Мы с производителями судов отработали инвестиционный проект, по которому приступаем к строительству верфи по производству трех видов судов. Москва будет оказывать содействие в предоставлении земельного участка, налоговые льготы для того, чтобы проект состоялся", - сказал Собянин на совещании по развитию речного судоходства с президентом РФ Владимиром Путиным.

Мэр Москвы отметил, что для верфи нужны федеральная поддержка, долгосрочные заказы под проекты. "Уверен, что новые, современные суда, в том числе электрические, будут востребованы и в Москве, и в стране", - добавил он.

Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Цены на бензин на АЗС Москвы за неделю выросли на 19-21 коп.

Цены на бензин на АЗС Москвы за неделю выросли на 19-21 коп.

На зеленой ветке московского метро прерывалось движение от "Ховрино" до "Речного вокзала"

Жаркая погода сохранится в Москве на следующей неделе

Жаркая погода сохранится в Москве на следующей неделе

С 18 июня штрафы за безбилетный проезд в московском транспорте вырастут в два раза

С 18 июня штрафы за безбилетный проезд в московском транспорте вырастут в два раза

"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве из-за жары

ПМЭФ-2023

Собянин допустил выход на рынок заимствований в 2025-2027 годах из-за реновации

Самый теплый день лета зафиксирован в Москве

Самый теплый день лета зафиксирован в Москве

Власти Москвы не будут запрещать электросамокаты

Власти Москвы не будут запрещать электросамокаты

Правительство РФ передает 100% акций киностудии Горького правительству Москвы

В Москве потушили пожар на рынке "Садовод"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });