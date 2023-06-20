Верфь по производству трех видов судов построят в Москве

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале строительства в столице верфи по производству трех видов судов.

"Мы с производителями судов отработали инвестиционный проект, по которому приступаем к строительству верфи по производству трех видов судов. Москва будет оказывать содействие в предоставлении земельного участка, налоговые льготы для того, чтобы проект состоялся", - сказал Собянин на совещании по развитию речного судоходства с президентом РФ Владимиром Путиным.

Мэр Москвы отметил, что для верфи нужны федеральная поддержка, долгосрочные заказы под проекты. "Уверен, что новые, современные суда, в том числе электрические, будут востребованы и в Москве, и в стране", - добавил он.