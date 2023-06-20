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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Движение на Московском центральном кольце входит в график

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Устранен сбой на Московском центральном кольце (МЦК), сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта во вторник.

"Движение на МЦК (14) вводится в график", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что поезда на МЦК ходили с увеличенными интервалами по часовой и против часовой стрелки из-за проверки инфраструктуры.

В экстренных службах "Интерфаксу" сообщили, что сбой на МЦК был связан с кратковременным отключением электропитания.

МЦК
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