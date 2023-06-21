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Рост доходов бюджета Москвы, несмотря на санкции, составляет 6-7%, заявил Собянин

Доля нефтегазовых компаний в бюджете снизилась до 3% и не является доминирующей

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Рост доходов в бюджете Москвы в настоящее время составляет 6-7%; бюджет столицы остается крепким, несмотря на санкции, сообщил мэр города Сергей Собянин.

"Несмотря на все санкции, в прошлом году московский бюджет был полностью выполнен по доходам. На этот год мы заложили в бюджет рост на 4,5%. По факту идем с ростом доходов на 6-7%. Это не повод расслабляться, но и чрезмерно волноваться тоже не стоит. Бюджет в Москве крепкий", - сказал Собянин в интервью "Комсомольской правде", опубликованном на сайте kp.ru.

По его словам, все социальные обязательства и планы развития будут выполнены.

Мэр отметил, что на протяжении 12 лет идет работа над тем, чтобы увеличить бюджетные доходы в столице. "Все вложения в город, начиная от благоустройства и заканчивая транспортом, кратно окупаются и привлекают частные инвестиции.

Создали систему льгот для промышленности, в результате растет производство, а вместе с ним и налоговые доходы в бюджет", - добавил он.

При этом, по словам Собянина, доля нефтегазовых компаний в бюджете за эти годы снизилась с 17% до 3%, и она не является доминирующей.

"Но надо иметь в виду, что эти проценты заработанные. В Москве работают десятки тысяч людей, так или иначе занятых в нефтегазовой отрасли. Это и управляющие компании, и наука, и другие предприятия", - пояснил мэр.

Москва Сергей Собянин
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