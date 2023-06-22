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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Костомаровский мост в центре Москвы капитально отремонтируют

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Костомаровский мост через Яузу в центре Москвы капитально отремонтируют, сообщила пресс-служба столичного стройкомплекса.

"В рамках проекта Костомаровский мост, построенный на реке Яузе в 1941 году, будет полностью отремонтирован и обновлен. Протяженность сооружения составляет 88 м, а ширина – 33 м", - рассказал заммэра столицы Андрей Бочкарев.

Он добавил, что на время ремонта временное отсутствие трамваев компенсируют автобусы.

Председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева пояснила, что рабочие обновят трамвайные пути, демонтируют блочную и шпально-щебеночную конструкции, а также установят электрические межрельсовые путевые и междупутные соединители.

Ранее сообщалось, что началось проектирование велопешеходного моста, который свяжет парк "Фили" и территорию Мнёвниковской поймы.

Москва
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