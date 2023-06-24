Московский праздник выпускников пройдет в Парке Горького в субботу

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Московский выпускной пройдет 24 июня в Парке Горького, для выпускников запланирована масштабная программа, в рамках которой выступят более 60 артистов.

Как ранее сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, праздник для выпускников начнется в 20:00 и продлится до 06:00 следующего дня и завершится дискотекой. На праздник, по данным на 13 июня, зарегистрировались рекордные 39 тысяч участников.

На территории парка выпускников ждет интерактивная программа, подобранная по самым разным интересам: на Пионерском пруду гости смогут посмотреть цирковое театрализованное шоу с ареной в центре водоема, на музыкальной площадке попробовать себя в качестве артистов музыкальной группы, на спортивной и киберспортивной площадках побороться за первое место в турнирной таблице. В арт-пространстве выпускники смогут стать авторами собственного объекта искусства под руководством современных российских художников.

При проведении выпускного будут соблюдены все меры безопасности. Вход на территорию парка будет открыт только для выпускников и их сопровождающих по индивидуальным именным браслетам с QR-кодом. Для обеспечения порядка будут задействованы городские службы: полиция, Росгвардия, сотрудники охранных предприятий, бригады скорой и экстренной медицинской помощи, МЧС.

Из-за проведения праздничных мероприятий для выпускников в столице будет действовать ряд ограничений для автомобилистов.

Как сообщили в департаменте транспорта Москвы, движение будет закрыто с 8:00 24 июня до 7:00 25 июня на улице Ильинка и в проезде от улицы Ильинки до улицы Варварки. Кроме того, с 16:00 24 июня до 7:00 25 июня будет закрыто движение на съезде с улицы Крымский Вал на проезд в сторону Ленинского проспекта.

Также с 00:01 23 июня до окончания мероприятия будет недоступна парковка на улице Ильинка от Новой площади до Красной площади.