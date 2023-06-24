Парк "Сокольники" закрыли для посетителей

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Столичный парк "Сокольники" закрыт для посетителей, все мероприятия отменены, сообщили "Интерфаксу" в справочной службе парка.

Причина закрытия парка не уточняется.

Ранее в телеграм-канале парка появилось сообщение о том, что в связи с введением режима контртеррористической операции в парке отменены фестиваль "Разноцветная Москва", выставка "Летний дар", танцевальные занятия: "Вечера Латины", "Милонга RONDA", "Для тех, кому за", "Ретро+" и "Мелодии нашего двора", другие мероприятия.