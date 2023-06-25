В Москве создадут магистраль "Печатники - Братеево"

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Магистраль "Печатники - Братеево" создадут для улучшения транспортной инфраструктуры промзоны "Южный порт" и приближенных районов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Продолжаем комплексное развитие территории бывшей промзоны "Южный порт". Проработали схемы движения транспорта, запроектировали новые развязки и станцию метро (...) Для улучшения транспортной инфраструктуры сформируем магистраль "Печатники - Братеево"", - написал Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр напомнил, что обновлeнное пространство промзоны станет новым центром городской жизни, поэтому должно быть готово к большим транспортным нагрузкам. Сейчас у жителей близлежащих районов есть только два выезда в сторону центра и в область - Волгоградский проспект и Люблинская улица.

Новая магистраль, как уточнил мэр, позволит создать новое радиальное направление от ТТК до МКАД, обеспечит транспортные связи между районами Центрального, Южного и Юго-Восточного округов и ближайшими районами Московской области, а также значительно уменьшит загрузку существующих дорог.

"Для создания магистрали построим несколько проездов и путепроводов, проведём реконструкцию и расширим часть улиц", - добавил мэр.

Также он сообщил, что ключевым объектом транспортной инфраструктуры района станет станция метро "Южный порт", которая войдeт в состав Люблинско-Дмитровской линии. С примыкающей к станции пешеходной эстакады будет выход к Москве-реке.