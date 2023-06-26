Маршруты наземного транспорта в Москве изменят из-за празднования Курбан-байрама

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Некоторые маршруты общественного транспорта Москвы будут изменены из-за празднования Курбан-байрама, сообщили в столичном дептрансе.

Так, 28 июня с 4:00 до окончания мероприятия будут изменены маршруты на улице Хачатуряна в Отрадном. Маршрут С6 вместо улиц Хачатуряна и Каргопольской пойдёт по улице Декабристов до улицы Бестужевых, обратно - как обычно. Маршрут 98 в сторону МЦД "Лианозово" пойдёт по улице Декабристов вместо улицы Хачатуряна, а маршрут 803 вместо улицы Хачатуряна пойдёт по Алтуфьевскому шоссе и улице Декабристов.

Ночной маршрут Н9 не будет заезжать к станции метро "Отрадное".

Остановки "Новый Иерусалим", "Улица Санникова" (на улице Хачатуряна), "Каргопольская улица", "Детская поликлиника" и "Пенсионный фонд" работать не будут.

Кроме того, с 23:35 27 июня до конца мероприятия 28 июня автобусы в сторону Кутузовского проспекта не будут идти через метро "Минская".

Так, маршрут Е29 будет укорочен до метро "Ломоносовский проспект", маршруты 103, 130, 260, 464 и 470 после остановки "Мосфильмовская улица" в сторону Фили пойдут через Киевский вокзал. Маршрут 260 после остановки "Мосфильмовская улица" в сторону Матвеевского пойдёт через Киевский вокзал и площадь Ромена Роллана, а маршрут П209 в сторону Матвеевского пойдёт через Киевский вокзал и площадь Ромена Роллана с оттянутым разворотом на Воробьёвском шоссе. В обратном направлении маршруты не меняются.