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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

МКС можно будет увидеть невооруженным глазом в небе над Москвой

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Жители Москвы и Московской области с 1 по 25 июля смогут наблюдать в ночном небе пролет Международной космической станции, которая в виде яркой звезды будет видна невооруженным глазом на протяжении месяца, сообщили "Интерфаксу" в Музее космонавтики.

"Самый яркий момент пролета станции на ночном небе состоится в период с 13 по 17 июля", - сообщили в пресс-службе музея.

В музее отметили, что хорошо видимые с Земли пролеты пройдут в вечерние и ночные часы, часто станция будет появляться на небе несколько раз за сутки.

"Заметить МКС можно как яркую звезду, которая плавно перемещается по небосклону с юго-запада на юго-восток. Для наблюдений лучше выбирать открытое пространство и ждать появление станции чуть заранее, так как полет в среднем длится от 3 до 5 минут", - добавили в музее.

МКС Москва
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