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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

В здании Ленинградского вокзала в Москве загорелся торговый павильон

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - В здании Ленинградского вокзала в Москве произошло возгорание торгового павильона; станция метро "Комсомольская" работает в штатном режиме, сообщили в департаменте транспорта столицы.

"В здании Ленинградского вокзала произошло возгорание торгового павильона. На месте работают оперативные службы города", - говорится в телеграм-канале департамента.

Станция метро "Комсомольская" Сокольнической и Кольцевой линий работает в штатном режиме, сообщили в департаменте.

В свою очередь, в пресс-службе столичного главка МЧС заявили, что возгорание произошло в кафе рядом со входом в здание Ленинградского вокзала.

"Поступило сообщение о пожаре по адресу: Комсомольская площадь, дом 3. По предварительной информации, происходит возгорание в кафе рядом со входом в здание Ленинградского вокзала", - говорится в сообщении.

"В 14:52 пожар полностью ликвидирован. Площадь пожара составляла 20 кв. метров", - добавили в ведомстве.

Информации о пострадавших не поступало.

Ленинградский вокзал Москва
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