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Карту москвича теперь можно подключить к приложению "Метро Москвы"

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Возможность подключить карту москвича появилась в приложении "Метро Москвы", сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин.

"Карту москвича теперь можно привязать в личном кабинете приложения "Метро Москвы", - написал Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, около 5 млн пассажиров с льготным проездом смогут отслеживать онлайн историю своих поездок, 1 млн школьников и студентов смогут дополнительно покупать льготные абонементы без обращения в кассу.

У родителей при необходимости будет возможность увидеть передвижение своих детей на городском транспорте. Для этого им нужно привязать карту москвича ребенка к своему личному кабинету, добавил мэр.

Москва
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