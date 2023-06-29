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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

"Аэроэкспрессы" не будут ходить во "Внуково" 1 и 2 июля из-за подготовки к запуску МЦД-4

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Все рейсы "Аэроэкспрессов" в аэропорт "Внуково" будут отменены 1 и 2 июля в связи с подготовкой к запуску четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4), сообщили в четверг в департаменте транспорта столицы.

"Отменены все рейсы Аэроэкспрессов во Внуково 1 и 2 июля", - говорится в сообщении.

Изменения в движении связаны с подготовкой к запуску МЦД-4.

Кроме того, с 00:01 1 июля до 04:31 3 июля изменится расписание поездов на западном радиусе будущего МЦД-4. Будут увеличены интервалы движения. Так, в субботу с начала движения и до 8 утра поезда следуют от/до Поклонной с интервалами до 1 часа. С 8 утра до окончания "окна" поезда следуют от/до Киевского вокзала с интервалами до 1,5 часов, до Минской - с интервалами до 30 мин.

Часть поездов отменят, часть проследует с измененным набором остановок от Киевского вокзала до Апрелевки.

Аэроэкспресс Внуково МЦД-4 Москва
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