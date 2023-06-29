Участок МКАД в районе Сколковского шоссе закроют для проезда в ночь с четверга на пятницу

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Движение на участке МКАД между пересечениями со Сколковским и Можайским шоссе будет закрыто для проезда транспорта в ночь с 29 на 30 июня. Об этом сообщила в четверг пресс-служба департамента транспорта Москвы.

"30 июня в ночное время с 1:00 до 5:00 будет временно закрыто движение для транспорта на нескольких участках МКАД в связи с проведением работ", - говорится в сообщении.

В течение четырех часов будут закрыты участок МКАД от съезда с внутренней стороны кольцевой автодороги на Сколковское шоссе до съезда с Можайского шоссе и съезды со Сколковского шоссе на внутреннюю сторону МКАД при движении в область и в центр.