В Москве задержаны подозреваемые в крупном мошенничестве в сфере госзакупок

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - В Москве задержали подозреваемых в хищении под видом участников госзакупок, сообщила в пятницу официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Оперативниками УВД по ЮАО столичного главка МВД "совместно с сотрудниками ФСБ России задержаны подозреваемые в хищении денежных средств в составе преступного сообщества", сказала представитель ведомства.

Она отметила, что в настоящее время следствием предварительно установлено более 120 фактов обмана компаний-поставщиков с общим ущербом более 17 млн рублей.

По данным МВД, злоумышленники создали более 40 компаний, названия которых созвучны с государственными организациями. На сайте госзакупок от их имени размещались аукционы "на право заключения договоров поставки различных товаров".

Участники торгов вносили обеспечительный платеж в размере 1-5% от начальной цены. После чего лже-заказчики не выходили на связь, а итоговый протокол аукциона не публиковался.

"Позже денежные средства обналичивались и распределялись между организатором и его подельниками, которые тратили их на дорогостоящие автомобили, земельные участки и иное имущество", - пояснила Волк.

Она уточнила, что в настоящее время в одно производство соединены 152 уголовных дела по статьями УК РФ: мошенничество, создание подставных фирм, легализация средств и организация преступного сообщества.

"Четверо фигурантов заключены под стражу, один объявлен в федеральный розыск. В качестве обеспечительной меры по возмещению причиненного материального ущерба на имущество обвиняемых наложен арест", - добавила представитель ведомства.