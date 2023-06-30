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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Суд в Москве продлил арест режиссера Беркович и драматурга Петрийчук

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Хамовнический суд Москвы по ходатайству следствия продлил арест режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук по делу об оправдании терроризма, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Срок содержания под стражей в отношении Беркович и Петрийчук продлен до 10 сентября 2023 года", - сообщили в суде в пятницу.

Как отметил следователь в суде, основания считать, что обвиняемые могут скрыться, уничтожить доказательства по делу, оказать давление на свидетелей и иным образом помешать расследованию, в настоящее время не отпали.

Защита и сами фигурантки указали на необоснованность доводов следователя и попросили суд отказать в удовлетворении его ходатайства. Согласно позиции защиты, Беркович и Петрийчук может быть избрана мера пресечения, не связанная с содержанием в СИЗО.

Беркович и Петрийчук вменяется оправдание терроризма.

Претензии к режиссеру и драматургу возникли из-за постановки "Финист Ясный сокол" – спектакля, как указывалось в официальном анонсе, "о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию". Защита поясняла, что в деле идет речь о размещении читки пьесы в YouTube.

Беркович и Петрийчук вину не признают.

Беркович – российский театральный режиссер. Окончила мастерскую Кирилла Серебренникова в Школе-студии МХАТ в 2013 году. Участвовала в проекте "Седьмая студия" Серебренникова.

"Финист Ясный сокол" – спектакль Беркович, поставленный по сценарию Петрийчук. В 2022 году получил премию "Золотая маска" в номинациях "Лучшая работа драматурга" и "Лучшая работа художника по костюму".

Евгения Беркович Светлана Петрийчук
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