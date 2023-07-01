Столичные школьники завоевали 11 медалей на Европейской географической олимпиаде

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Московские школьники стали обладателями одиннадцати наград на прошедшей в Белграде Европейской географической олимпиаде, сообщил в субботу мэр столицы Сергей Собянин.

"Школьники из основной сборной завоевали восемь медалей - две золотых, пять серебряных и одну бронзовую. Еще комплект завоевала команда юниоров - по одной медали каждого достоинства. Ребята, вы молодцы! Поздравляю вас и ваших наставников с большими достижениями!", - написал он в своем телеграм-канале.

8-я Европейская географическая олимпиада прошла с 24 по 30 июня в столице Сербии; включала три испытания: письменный и мультимедийный тесты и практический тур. Задания были на английском языке.