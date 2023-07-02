Реконструкцию очистных сооружений "Шишкин лес" в Новой Москве обещали завершить к концу года

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Комплексную реконструкцию очистных сооружений "Шишкин лес" в новой Москве планируется завершить к концу текущего года, сообщил в воскресенье мэр столицы Сергей Собянин.

"Продолжаем масштабную модернизацию систем водоснабжения и водоотведения Троицкого и Новомосковского административных округов столицы (...). Сейчас идёт комплексная реконструкция очистных сооружений "Шишкин лес", планируем завершить её к концу года", - написал Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, будут внедрены самые современные технические решения, при этом, 80% ключевого оборудования для предприятия сделано в России. Сточные воды будут проходить цикл механической и биологической очистки, доочистки на дисковых микрофильтрах, а также обеззараживание на ультрафиолетовых установках.

"Работы ведём без остановки производства. Рядом с существующими возводятся новые сооружения. Когда они будут готовы, специалисты проведут переподключение и выведут из эксплуатации устаревшие мощности", - добавил Собянин.