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В Москве началась реставрация колокольни старообрядческого храма Святой Екатерины

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Реставрация колокольни старообрядческого храма Святой Екатерины началась в столице, сообщил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин.

"Предстоит привести в порядок кирпичную кладку звонницы, воссоздать утраченные декоративные элементы, купола и кресты. Также будут установлены системы молниезащиты и заземления", - написал он в своем телеграм-канале.

По словам мэра, двухъярусную звонницу построили в 1915 году. В XIX - начале ХХ столетия на участке Бауманской улицы между Ольховской и Спартаковской было владение купцов Карасёвых. В особняке располагался храм старообрядцев, после его перенесли в трeхэтажный дом во дворе усадьбы, пристроили колокольню. В 1979 году дом снесли. Звонница сохранилась, но начала разрушаться.

"Сегодня она в очень плохом состоянии. Чтобы сохранить памятник московской старины, несколько лет назад мы приняли решение о выделении целевой субсидии на проведение необходимых работ", - написал Собянин.

Реставраторы детально изучили постройку и архивные документы. Как добавил мэр, в настоящее время специалисты уже установили строительные леса и приступают к восстановлению архитектурного облика колокольни.

Москва храм Святой Екатерины Сергей Собянин
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