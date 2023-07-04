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В Москве откроется новый кинотеатр "Музейный"

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Новый кинотеатр "Музейный" сети "Москино" откроется 6 июля на Зубовском бульваре рядом с Музеем Москвы, сообщила генеральный директор сети "Москино" Наталья Мокрицкая.

"Мы рады возможности открыть для москвичей и гостей города новое культурное пространство. На большом экране крайне редко показывают легендарные фильмы. А в "Музейном" мы будем это делать регулярно. Это подарок для настоящих синефилов. У нас будет работать два киноклуба, посвященные авторским фильмам и картинам советского золотого века кино", - сказала Мокрицкая, слова которой привели на сайте мэра и правительства Москвы.

Новый кинотеатр - совместный проект киносети "Москино" и Музея Москвы. Кинотеатр откроется 6 июля трижды оскароносной нуар-драмой Билли Уайлдера "Сансет бульвар".

В репертуар площадки также войдут фильмы Мартина Скорсезе, Фрэнсиса Форда Копполы, Хаяо Миядзаки, Александра Довженко, Сергея Эйзенштейна, Андрея Смирнова и других режиссеров. В зале на 90 мест планируют показывать ретроспективы фильмов знаменитых режиссеров и актеров, артхаусное и фестивальное кино, уникальные архивные работы. Перед каждым показом будут выступать со вступительным словом кинокритики и исследователи истории кинематографа.

Москино Москва Музей Москвы
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