Более 800 студентов в Москве прошли стажировку в компаниях ОЭЗ "Технополис Москва"

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В столице больше 800 студентов прошли стажировку в высокотехнологичных компаниях, которые являются резидентами особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", сообщил в субботу мэр Москвы Сергей Собянин.

Как он написал в своем телеграм-канале, молодые специалисты получают опыт работы, а предприятия сразу готовят кадры на востребованные и дефицитные вакансии. "Для высокотехнологичных производств важно, как можно раньше привлечь начинающих специалистов, чтобы они еще на стадии обучения приобретали необходимые профессиональные навыки", - отметил мэр.

По его словам, самыми ориентированными на молодежь стали предприятия из отрасли 3D-печати и полиграфии, производители новых материалов, микроэлектроники и фармацевтики.

Проект "ТехноСтажировка" был запущен в начале прошлого года и объединил больше 60 компаний ОЭЗ Москвы.