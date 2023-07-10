Сокращен срок оформления квартиры по реновации в Москве до 30 дней

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о сокращении сроков оформления квартиры по реновации в Москве с 90 до 30 дней, говорится в документе на правовом портале.

"Внести в закон Российской Федерации от 15 апреля 1993 года №4802-1 "О статусе столицы Российской Федерации" (...) следующие изменения: (...) в части третьей слово "тридцати" заменить словом "двадцати", в части тринадцатой слово "девяноста" заменить словом "тридцати"", - говорится в документе.

Уточняется, что речь идет о сокращении срока заключения договоров о переходе права собственности на "реновационные" квартиры с 90 до 30 дней. Помимо этого, на десять дней сократился срок, когда собственник может подать заявление о выплате компенсации на старую квартиру или предоставлении ему равнозначного жилья.

Программа реновации жилищного фонда Москвы была утверждена в августе 2017 года. В рамках программы новые квартиры получат около 1 млн москвичей, предусмотрено расселение 5 175 домов. Перечень стартовых площадок теперь включает 575 адресов общей площадью свыше 9 млн кв.м.