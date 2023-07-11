В Басманном районе построят офисный центр в железнодорожном стиле

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - В Басманном районе Москвы на территории реорганизуемой промзоны решили построить офисно-деловой центр в железнодорожной тематике, сообщила пресс-служба столичного стройкомплекса. Он расположится по адресу Переведеновский переулок, владение 13, строение 11 и 12.

"Форма нового здания, материалы и благоустройство территории связаны с железнодорожной эстетикой. Плавные формы углов и верхней части здания повторяют формы вагонов, отделка фасада панелями из титан-цинка светло-серого цвета поддерживает этот образ", - говорится в сообщении.

Все фасады здания, кроме северного, запроектированы с витражным остеклением, уточнил руководитель Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин. Северный фасад будет обращен к железной дороге стеной из светопрозрачных конструкций.

Заммэра уточнил Андрей Бочкарев уточнил, что общая площадь семиэтажного здания достигнет 11,59 тыс. "квадратов". У здания будет подземная двухуровневая парковка на 75 машино-мест.

Проект реализуют за счет бюджетных источников финансирования.

Ранее сообщалось, что доля вакантных площадей в московских офисах класса B+ снизилась до минимального за десять лет показателя и составила 7%. Доля свободных площадей по итогам II квартала 2023 года по классу А составила 13,3%.

По данным аналитиков, за полугодие на офисном рынке Москвы было введено в эксплуатацию шесть объектов общей площадью 105 тысяч кв. м. Это почти в три раза больше, чем в январе-июне 2022 года (38 тысяч кв. м). При этом почти 80% офисных площадей в новых объектах на момент завершения строительства были недоступны для спекулятивной аренды, поскольку были реализованы заранее или изначально не предусматривали возможность выхода на открытый рынок.

До конца года ожидается ввод в эксплуатацию 238 тысяч кв. м офисов. Суммарный прогнозируемый объем ввода по результатам 2023 года составит 343 тысячи кв. м, из которых почти 95% - офисные объекты класса А.