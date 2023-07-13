На 84 улицах Москвы появится синяя разметка

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - В Москве на 84 улицах появится синяя дорожная разметка, которая будет обозначать зону платной парковки, сообщил городской Департамент транспорта.

"Так водители смогут без лишней путаницы найти нужное место, даже если знак парковки остался позади", - сказал через пресс-службу заммэра столицы Максим Ликсутов.

В Центральном административном округе синяя разметка появится по 54 адресам, в Восточном - по 25 адресам. В Южном округе ее нанесут на Братеевской улице и Даниловском валу, в СВАО - на улице Добролюбова и Звездном бульваре, в САО - на Бутырской улице.

По словам Ликсутова, такая разметка уже появилась на востоке и в центре столицы по 30 адресам.

Синяя дорожная разметка появилась в правилах дорожного движения с 1 марта.