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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

В Москве запретили купание в зоне отдыха "Головинские пруды" и на пляже "Динамо"

В Москве запретили купание в зоне отдыха "Головинские пруды" и на пляже "Динамо"
Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Купание в зонах отдыха "Головинские пруды" и пляж "Динамо" в Москве временно запрещено в связи с несоответствием качества воды, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

"С 13 июля в связи с несоответствием качества воды водоема по микробиологическим показателям временно до получения удовлетворительных результатов воды запрещено купание в зонах отдыха Головинские пруды (САО) и пляж "Динамо" (САО), выдано предписание о запрете купания. После получения удовлетворительных результатов воды купание в водоеме зон отдыха будет разрешено", - говорится в сообщении.

В настоящее время купание разрешено в восьми зонах отдыха: это Путяевский пруд №1 (ВАО), Серебряный бор-2 и Серебряный бор-3 (СЗАО), Мещерское (ЗАО), Большой городской пруд, Школьное озеро и Черное озеро (Зеленоград) и Тропарево (Юго-Западный административный округ).

На территории города в летнем сезоне 2023 года работают 38 зон отдыха без организованного купания. "Предупреждаем москвичей об опасности купания в неустановленных местах", - добавили в ведомстве.

Специалисты в течение всего летнего сезона контролируют ход подготовки и обеспечения безопасности зон отдыха: отслеживают соблюдение санитарных норм, берут пробы воды и песка. При выявлении нарушений даются предписания о замене песка, очистке водоемов ипроведении обработок. В случае неудовлетворительных проб воды в купальном водоеме выпускается предписание о временном запрете купания.

Роспотребнадзор Москва
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