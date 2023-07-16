Южное направление Московского скоростного диаметра запустят в 2023 году

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Южное направление Московского скоростного диаметра (МСД), или Юго-Восточную хорду запустят в столице до конца года, сообщил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы в этом году запустим (...) южное направление Московского скоростного диаметра, или Юго-Восточную хорду, она дойдет до МКАД. Таким образом, самая напряженная часть МКАД, южная и юго-восточная, она тоже разгрузится", - сказал Собянин на встрече с жителями Юго-Восточного административного округа, видео с которой опубликовано в личном блоге мэра.

Он добавил, что все, что было обещано с точки зрения дорожного строительства в столице, включая Центральную кольцевую автомобильную дорогу (ЦКАД), реконструкцию развязок на МКАД, хорды, скоростной диаметр, в текущем году будет закончено.