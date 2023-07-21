Собянин исключил плохое влияние на экологию предприятий парка "Руднево"

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - В индустриальном парке "Руднево" не будет предприятий, которые плохо влияют на экологию, сообщил жителям Восточного административного округа Москвы мэр города Сергей Собянин. Видеозапись общения он опубликовал в своем блоге.

По словам мэра, комплекс динамично развивается, сегодня там уже трудоустроены около трех тысяч человек, а в перспективе будет от 15 до 20 тысяч. Сейчас там работает около 150 тысяч корпусов, а до конца 2023 года будет запущено еще 100 тысяч, продолжил он.

"Через несколько лет это будет один из крупнейших промышленных технопарков нашей страны", - уверен Собянин.

"Резиденты парка - предприятия Федерального центра беспилотных авиационных систем и другие высокотехнологичные компании. Также планируем разместить здесь производство компонентов отечественного лайнера МС-21", - написал мэр в Telergram.

Он пообещал благоустроить территорию парка: "Преобразим территорию общей площадью 16,4 га".

"Руднево" входит в особую экономическую зону "Технополис Москва" с марта 2023 года.