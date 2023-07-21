Портал мэрии Москвы запустил сервис для владельцев животных

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - На портале мэрии Москвы заработал новый сервис "Мой питомец", который собирает информацию о домашних животных и их здоровье, публикует рекомендации их владельцам и полезные адреса, сообщил в Telegram мэр города Сергей Собянин.

Владельцы собак, кошек и других животных через этот сервис получат доступ к электронной амбулаторной карте своего питомца. В ней будут содержит сведения о посещении ветеринара, вакцинациях, результаты исследований в государственных ветлечебницах. В карту можно будет добавлять данные о посещениях и исследованиях в частных клиниках.

Раздел "Жизненные ситуации" дает рекомендации, например, как взять животное из приюта, где лечить редких животных, что делать в случае пропажи или смерти животного. В нем более 40 статей по 10 ключевым тематикам.

В разделе "Информационная карта" указаны адреса площадок для выгула собак, приютов для животных, ветеринарных клиник, центров бесплатной вакцинации и зоогостиниц.