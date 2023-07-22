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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

Участки на ряде улиц в районе стадиона "Лужники" будут закрыты для проезда 22 июля

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В связи с проведением концерта участки на ряде улиц в районе стадиона "Лужники" будут закрыты для проезда 22 июля, сообщали в столичном департаменте транспорта.

"С 8:00 22 июля и до окончания мероприятия будут закрыты для проезда участки на ряде улиц в районе стадиона "Лужники". Это связано с проведением концерта", - говорилось в телеграм-канале департамента.

С 8:00 22 июля и до окончания мероприятия нельзя будет проехать по съезду с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора. С 20:00 движение будет перекрыто на улицах Савельева, Доватора, 10-летия Октября, 3-й Фрунзенской, Ефремова, Трубецкой, а также в Проектируемом проезде № 2309, в переулке Хользунова и на дублере Комсомольского проспекта.

Также до окончания мероприятия будет недоступна парковка на участках временных ограничений.

Москва Лужники
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