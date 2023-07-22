В столичном регионе задержаны девять сторонников радикальных исламистов

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Управление ФСБ по Москве и Московской области сообщило о задержании в столичном регионе девятерых сторонников запрещенной в РФ экстремистской организации "Таблиги Джамаат".

"ФСБ России совместно с ГУ МВД России по городу Москве пресечена преступная деятельность ячейки международной религиозной экстремистской организации "Таблиги Джамаат" (запрещена на территории Российской Федерации)", - сообщает УФСБ в субботу.

По данным спецслужбы, задержаны жители столичные региона, которые "с позиций культовых сооружений проводили и распространяли вероучения указанной экстремистской организации, осуществляли подбор и вовлечение в нее новых адептов".

Столичным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело по частям 1, 2 статьи 282.2 УК России "Участие в деятельности экстремистской организации".

"В рамках его расследования сотрудниками ФСБ России на территории Московского региона задержано девять участников экстремистской организации. В ходе обысков в местах проживания задержанных обнаружены религиозная литература экстремистского содержания, а также иные предметы, свидетельствующие об их приверженности радикальным направлениям вероисповедания", - заявили в УФСБ.