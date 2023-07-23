Москвичей предупредили о грозе в воскресенье

Ярослав Чингаев/АГН "Москва"

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Погодные условия в Москве во второй половине дня резко ухудшатся, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства в воскресенье.

"По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до 18:00 в столице ожидаются дождь, гроза, при грозе возможно усиление ветра до 15 м/с", - говорится в сообщении.

Власти Москвы просят горожан быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.