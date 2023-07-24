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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:39

В Новой Москве построят Центр инноваций и импортозамещения

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - В Новой Москве, в поселении Воскресенское построят Центр инноваций и импортозамещения, сообщил сайту мэрии мэр города Сергей Собянин.

"В Москве построят центр инноваций и импортозамещения, проект здания уже согласован (...) Комплекс предназначен для проведения научных исследований и разработок. Арендаторами площадок центра могут стать высокотехнологичные компании из таких отраслей, как электроника, автомобиле- и машиностроение, а также из ИT-сектора", - сказал он.

Трехэтажное строение площадью около 14,5 тысячи кв. м построят на участке между улицами Троицкой, Барышевская Роща, Руденко и Остафьевским шоссе. Центр будет создан по программе стимулирования создания мест приложения труда. Реализация проекта даст около 230 новых высокотехнологичных рабочих мест.

Сергей Собянин Воскресенское Новая Москва Москва
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