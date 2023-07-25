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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:30

В МЧС предупредили о возможной грозе в Москве утром во вторник

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Во вторник утром в столице прогнозируется гроза, ливень и ветер до 15 м/с, сообщается на сайте главного управления МЧС России по Москве.

"В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 10:00 25 июля местами в г. Москве ожидается гроза, ливень, при грозе шквалистое усиление ветра до 15 м/с", - отмечается в сообщении.

В МЧС также предупредили, что в отдельных районах Москвы возможен туман с ухудшением видимости 200-500 м. Спасатели рекомендуют водителям на дорогах двигаться с низкой скоростью, избегать резких маневров и увеличить дистанцию до впереди идущих транспортных средств.

МЧС советует москвичам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

МЧС России Москва
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