Московские школьники смогут бесплатно ездить на городских электровелосипедах

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Владельцы безлимитных проездных билетов на общественный транспорт "Единый" и карт москвича обучающегося с 25 июля смогут бесплатно пользоваться услугами проката новых городских электровелосипедов 2.0 (приложение "Велобайк"), сообщили в Департаменте транспорта Москвы.

Для этого нужно привязать карту москвича или "Единый" на 30, 90 или 365 дней, записанный на "Тройку", в личном кабинете приложения "Метро Москвы", а затем активировать бесплатные поездки в веб-приложении Велобайк.

Время каждой такой поездки - 30 минут, их количество в день не ограничено. Они доступны до конца действия проездного или до конца велосезона, а их общее число зависит от категории абонемента. Так, если проездной на 30 дней - 60 бесплатных велопоездок, на 90 дней - 180 бесплатных велопоездок, на 365 дней (билет "Единый") - 390 бесплатных велопоездок.