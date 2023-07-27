Улицы и набережные Москвы закроют 30 июля для транспорта из-за велогонки La Strada

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Ряд улиц и набережных в Москве перекроют в воскресенье из-за проведения велогонки La Strada, сообщили в четверг в столичном департаменте транспорта.

"30 июля в связи с проведением велогонки La Strada будет временно закрыто движение для транспорта на ряде улиц и набережных в городе", - сообщили в телеграм-канале столичного дептранса.

Уточняется, что 30 июля с 01:30 до 21:00 будет закрыто движение на улице Крылатская, с 7:00 до 14:00 - на улицах Нижние Мневники, Народного Ополчения и на Карамышевском мосту, с 7:30 до 14:30 - на улице Мневники и на Звенигородском шоссе от улицы Мневники до улицы 1905 года.

Также будет закрыто движение с 7:30 до 15:00 на улице 1905 года, с 7:30 до 15:30 - на Смоленской и Краснопресненской набережных, с 7:30 до 16:00 - на Ростовской, Саввинской, Лужнецкой и Новодевичьей набережных, а с 8:00 до 12:00 - на Котельнической, Гончарной, Краснохолмской набережных и с 8:00 до 12:30 - на Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Москворецкой набережных и на Малом Устьинском мосту.

Кроме того, 30 июля с 00:01 до окончания мероприятия временно будет недоступна парковка в местах временных ограничений.