Новую дорогу между севером и северо-востоком Москвы запустят осенью

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Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Дорожная связка Северного и Северо-Восточного административных округов Москвы заработает осенью 2023 года, сообщили в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

"Между улицами Хачатуряна и Дубнинская будет запущена дорога протяженностью 1,2 км. Она обеспечит транспортную связь Северного и Северо-Восточного административных округов. Запуск автомобильного движения по этой связке запланирован на осень этого года", - сказал заммэра Андрей Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба.

Для доступа проезда по новой дороге ОАО "РЖД" ввело в эксплуатацию два железнодорожных путепровода на Савеловском направлении МЖД.

По словам руководителя департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова, на сегодняшний день связка готова на 65%. Строятся дорожное полотно, очистное сооружение, теплосеть; переустраиваются инженерные коммуникации: сети электроснабжения, дождевая канализация и наружное освещение.

По окончании работ вдоль дороги планируют высадить более 6 тыс. деревьев и кустарников и посеять 3 га газона.

В мае 2022 года столичные власти разрешили построить новую дорогу через три района на севере и северо-востоке столицы. Таким образом транспортная ситуация улучшится в Бескудниковском районе, Отрадном и Восточном Дегунине.

Проектом предполагается строительство дороги через железнодорожные пути от Дубнинской улицы до Алтуфьевского шоссе, реконструкция существующего участка улицы Хачатуряна от железнодорожных путей Савеловского направления МЖД до примыкания к Алтуфьевскому шоссе. Также будет построен участок от Дубнинской улицы до ж/д путей.