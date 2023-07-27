Ректор МГУ выступил за создание филиала вуза в Африке

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий озвучил желание создать филиал вуза на африканском континенте.

"Мне задает вопросы пресса, а не сделать ли похожий университет где-то в африканской стране. Мы за, надо обсудить как это сделать", - сказал Садовничий на форуме "Россия-Африка" в четверг.

Он напомнил, что на данный момент филиалы МГУ созданы в Казахстане, Узбекистане, Азербайджане, Армении, Таджикистане и Китае, в них обучаются 7 тыс. студентов из этих стран.

Ректор также предложил африканским странам присоединиться к созданному пять лет назад рейтингу вузов "Три миссии университета".