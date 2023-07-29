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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

В Москве разработали 30-тонного робота для горной промышленности

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Столичный производитель создал 30-тонного робота для горной промышленности, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Такое оборудование делают лишь две компании в мире, включая отечественную", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

По его словам, установка помогает измельчать крупные куски породы при добыче полезной руды, в том числе золотой, железной, никелевой, и оснащена передовыми технологиями дистанционного управления: системой защиты от столкновений и ударов, системой автоматической парковки. Это обеспечивает эффективное и безопасное проведение работ, отметил мэр.

Продукция столичного производителя поставляется во все регионы России, а также за рубеж. "В ближайшее время три установки поедут на крупнейший горно-обогатительный комбинат Узбекистана", - добавил Собянин.

Москва Сергей Собянин
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