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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:24

Гроза надвигается на Москву

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - По прогнозам синоптиков, кратковременный дождь с грозой ожидается местами в Москве в ближайшие часы и до 21:00 четверга, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

Отмечается, что при грозе возможно усиление ветра с порывами до 15 м/с.

Власти Москвы просят горожан быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Дождливой была в Москве прошла неделя. Так ливни с грозами прошли в ночь на пятницу, 28 июля. Почти 40% месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы. Самые сильные дожди прошли в Зеленограде (32 мм), новой Москве (17 мм) и на востоке города (16 мм).

Столица в среду, 26 июля, побила рекорд по дождям, установленный 26 июля 1894 года. За несколько часов в городе выпало до 46 мм осадков.

Москва
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