Расписание поездов изменится на Ленинградском направлении с 5 по 11 августа

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Расписание движения поездов на Ленинградском направлении изменится с 5 по 11 августа в связи с подготовкой к запуску третьей линии Московских центральных диаметров (МЦД-3, D3). Об этом сообщили в пятницу в столичном департаменте транспорта.

"5-6 и 7-11 августа значительно изменится расписание движения поездов на Ленинградском направлении. (...) Изменения необходимы для проведения финальных работ перед запуском D3 – соединению Ленинградского и Казанского направлений и реконструкции станции в Зеленограде", - говорится в телеграм-канале департамента.

Так, 5 и 6 августа часть поездов отменена. Часть поездов будет прибывать и отправляться от станций Сходня, Химки, Грачевская. Часть поездов проследует с отменой остановок на участке от Ленинградского вокзала до Зеленограда.

Интервалы движения 5 августа увеличены до Ленинградского вокзала – до 1,5 часов, до Грачевской – до 40 минут. При движении в Москву поезда не останавливаются на станциях Моссельмаш, Лихоборы, Петровско-Разумовская.

Кроме этого, в субботу вечером с 20:30 до 22:30 при движении в область нет движения поездов с Ленинградского вокзала, поезда следуют от Грачевской с интервалом до 1 часа

В департаменте сделали проезд в экспрессах на выходные по билетам обычных электропоездов.

Также, в воскресенье 6 августа интервалы движения увеличены до Ленинградского вокзала - до 40 минут, до Грачевской - до 20 минут.

Изменение в расписании по рабочим дням также продолжится с 7 по 11 августа.

В департаменте попросили пассажиров пользоваться маршрутами наземного транспорта Москвы.