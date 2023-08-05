Основные работы в спорткомплексе в Текстильщиках завершат в сентябре

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Основные работы в спорткомплексе "Ника" в Текстильщиках планируется завершить в сентябре, сообщил в субботу мэр Москвы Сергей Собянин.

"Спорткомплекс "Ника" в Текстильщиках готов на 90%. В городе появится еще одно комфортное место для профессиональных занятий волейболом и проведения спортивных состязаний (...) Завершить основные работы планируем уже в сентябре", - написал он в своем телеграм-канале.

Собянин отметил, что для тренировок в спорткомплексе оборудован зал, который можно разделить на три отдельные площадки или трансформировать в одну с трибунами на 300 мест в дни соревнований.

В игровом зале сделано специальное напольное покрытие. Также в центре будет бассейн в 25 м и тренажёрный зал площадью 240 кв. м.