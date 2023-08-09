Объем сделок с офисами в "Москва-Сити" за I полугодие превысил итоги 2022 года в три раза

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Объем сделок в "Москве-Сити" за I полугодие 2023 ujlf превысил результаты 2022 года в три раза, подсчитали в консалтинговой компании Nikoliers.

"Деловой район "Москва-Сити" остается одной из самых востребованных локаций у арендаторов и покупателей офисной недвижимости в Москве. За I полугодие 2023 года объем сделок по аренде и покупке офисных помещений в данном субрынке составил 136 тысяч кв.м, что превышает итоговое значение прошлого года в три раза", - говорится в исследовании.

Аналитики считают, что такая активность связана с реализацией отложенного спроса после неопределенного 2022 года.

Также эксперты уточнили, что за полугодие доля вакантных площадей в "Москве-Сити" упала на 3,6 п.п. до 5,4% и вернулась к показателям 2019 года. Это связано с сокращением крупных свободных блоков.

"В рассматриваемом деловом районе объем свободных площадей составляет не менее 67 тыс. кв.м, 63% из которых приходится на объекты класса А", - пояснили аналитики.

Они подчеркнули, что сейчас основной спрос исходит от компаний из государственного и банковского секторов - 84%.

"Что касается вакантности в "Москве-Сити", то следует заметить, что сейчас мы ожидаем ввода в эксплуатацию последнего офисного здания, ожидающего завершения строительства (...). Если подтвердятся слухи о том, что РЖД займет все здание целиком, то вакантность останется на том же уровне, если же нет, то уровень вакантности резко повысится, что повлияет на баланс спроса и предложения в этом деловом кластере", - подытожил директор департамента предоставления услуг арендаторам офисной недвижимости Nikoliers Франсуа Нонненмашер.