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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:32

Более 90% теплосетей Москвы подготовлено к отопительному сезону

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - С начала летних профилактических работ специалисты подготовили к отопительному сезону свыше 90% магистральных и разводящих тепловых сетей столицы, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Все мероприятия проводятся в строгом соответствии с графиком и будут завершены в установленный срок - к 1 сентября. В общей сложности сотрудники ПАО "МОЭК" проведут испытания на более чем 17 тыс. км магистральных и разводящих тепловых сетей, которые обеспечивают теплоснабжение более 74 тыс. зданий, в том числе свыше 34 тыс. жилых домов", - сказал Бирюков журналистам в среду.

Заммэра напомнил, что летом в системе теплоснабжения проводятся перекладка трубопроводов, профилактический и капитальный ремонт тепловых станций и центральных тепловых пунктов, обслуживание и ремонт внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Москва
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