Гроза ожидается в Москве в пятницу

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Неблагоприятные погодные условия сохранятся в столице до конца дня, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства в пятницу.

"По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня в столице местами ожидается кратковременный дождь, местами сильный, ливень, гроза", - говорится в сообщении.

В мэрии предупредили, что при грозе возможно усиление ветра до 15 м/с.

Власти просят москвичей быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.