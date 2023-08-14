Завершена реставрация резиденции Никиты Хрущева в Еропкинском переулке

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Завершена реставрация фасада и кровли здания посольства Таиланда в Еропкинском переулке в центре Москвы, которое в 1940-е годы использовалось в качестве резиденции Никиты Хрущева, сообщили в пресс-службе ГлавУпДК при российском МИД.

Там напомнили, что это памятник культуры регионального значения, расположенный по адресу Еропкинский переулок, дом 3, строение 1.

Департамент капитального строительства ГлавУпДК проинъектировал трещины в кирпичной кладке, отреставрировал штукатурный слой фасадов и лепной декор, воссоздав его утраченные элементы. По историческим аналогам воссозданы металлические решетки на окнах цокольного этажа, парадное гранитное кольцо с балюстрадой и балкон фасада, выходящего во двор.

Отремонтированы и усилены элементы стропильной системы, обустроена стальная кровля по деревянной обрешетке. Также отреставрированы дымовые трубы и сами дымники, с главного фасада перенесены кондиционеры, на наружные блоки установлены декоративные корзины.

В 2004 году ГлавУпДК заменял оконную столярку, ремонтировал и заменял ступени наружных входных лестниц, укреплял деревянные конструкции крыши.

Особняк был построен в 1905 году купцом Потаповым, впоследствии его перепланировала новая владелица - потомственная почетная гражданка Ольга Чижова. После Октябрьской революции и до 1937 года здесь располагался детский дом, в 1940-е годы оно использовалось в качестве резиденции Никиты Хрущева. С 1970-х годов в здании