Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Завершена реставрация резиденции Никиты Хрущева в Еропкинском переулке

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Завершена реставрация фасада и кровли здания посольства Таиланда в Еропкинском переулке в центре Москвы, которое в 1940-е годы использовалось в качестве резиденции Никиты Хрущева, сообщили в пресс-службе ГлавУпДК при российском МИД.

Там напомнили, что это памятник культуры регионального значения, расположенный по адресу Еропкинский переулок, дом 3, строение 1.

Департамент капитального строительства ГлавУпДК проинъектировал трещины в кирпичной кладке, отреставрировал штукатурный слой фасадов и лепной декор, воссоздав его утраченные элементы. По историческим аналогам воссозданы металлические решетки на окнах цокольного этажа, парадное гранитное кольцо с балюстрадой и балкон фасада, выходящего во двор.

Отремонтированы и усилены элементы стропильной системы, обустроена стальная кровля по деревянной обрешетке. Также отреставрированы дымовые трубы и сами дымники, с главного фасада перенесены кондиционеры, на наружные блоки установлены декоративные корзины.

В 2004 году ГлавУпДК заменял оконную столярку, ремонтировал и заменял ступени наружных входных лестниц, укреплял деревянные конструкции крыши.

Особняк был построен в 1905 году купцом Потаповым, впоследствии его перепланировала новая владелица - потомственная почетная гражданка Ольга Чижова. После Октябрьской революции и до 1937 года здесь располагался детский дом, в 1940-е годы оно использовалось в качестве резиденции Никиты Хрущева. С 1970-х годов в здании

Таиланд МИД Еропкинский переулок Никита Хрущев Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Площадь пожара на складе в Раменском выросла до 2,7 тыс. кв. м

Площадь пожара на складе в Раменском выросла до 2,7 тыс. кв. м

До четверти месячной нормы осадков может выпасть к утру в Москве

До четверти месячной нормы осадков может выпасть к утру в Москве

Погиб пассажир, упавший на рельсы на серой ветке московского метро

Атаки беспилотников на Москву

В Москве перекрыли Карамышевскую набережную

В Москве перекрыли Карамышевскую набережную
Атаки беспилотников на Москву

Военные РФ пресекли попытку украинского беспилотника атаковать объект в Москве

Атаки беспилотников на Москву

Собянин сообщил о ликвидации одного дрона силами ПВО

Аэропорты "Внуково" и Калуги возобновили работу после утренних ограничений

По делу о взрыве в Сергиевом Посаде задержан техдиректор фирмы "Пиро-Росс"

По делу о взрыве в Сергиевом Посаде задержан техдиректор фирмы "Пиро-Росс"
Атаки беспилотников на Москву

Собянин сообщил о двух сбитых силами ПВО ударных БПЛА, летевших в сторону Москвы

Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде выросло до 35 человек

Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде выросло до 35 человек
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });