Большой театр получил сообщение о "минировании"

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Письмо о "минировании" поступило в Государственный академический Большой театр во вторник, массовой эвакуации в театре не проводилось в связи с сезоном отпусков, сообщила "Интерфаксу" пресс-атташе театра Катерина Новикова.

"На почту театра периодически поступают письма о минировании. Такое сообщение пришло и сегодня в 8:30 утра на почту в кассы театра. Службой безопасности ГАБТ были приняты соответствующие меры: в театр приехали кинологи, провели соответствующие мероприятия", - сказала собеседница агентства.

При этом она отметила, что сейчас в театре "пассивный сезон. все творческие коллективы и большинство сотрудников в отпуске, поэтому никакой масштабной эвакуации не потребовалось".