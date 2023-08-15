Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:44

Большой театр получил сообщение о "минировании"

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Письмо о "минировании" поступило в Государственный академический Большой театр во вторник, массовой эвакуации в театре не проводилось в связи с сезоном отпусков, сообщила "Интерфаксу" пресс-атташе театра Катерина Новикова.

"На почту театра периодически поступают письма о минировании. Такое сообщение пришло и сегодня в 8:30 утра на почту в кассы театра. Службой безопасности ГАБТ были приняты соответствующие меры: в театр приехали кинологи, провели соответствующие мероприятия", - сказала собеседница агентства.

При этом она отметила, что сейчас в театре "пассивный сезон. все творческие коллективы и большинство сотрудников в отпуске, поэтому никакой масштабной эвакуации не потребовалось".

Большой театр
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Синоптики ожидают, что жара в Москве закончится в выходные

Синоптики ожидают, что жара в Москве закончится в выходные

Площадь пожара на складе в Раменском выросла до 2,7 тыс. кв. м

Площадь пожара на складе в Раменском выросла до 2,7 тыс. кв. м

До четверти месячной нормы осадков может выпасть к утру в Москве

До четверти месячной нормы осадков может выпасть к утру в Москве

Погиб пассажир, упавший на рельсы на серой ветке московского метро

Атаки беспилотников на Москву

В Москве перекрыли Карамышевскую набережную

В Москве перекрыли Карамышевскую набережную
Атаки беспилотников на Москву

Военные РФ пресекли попытку украинского беспилотника атаковать объект в Москве

Атаки беспилотников на Москву

Собянин сообщил о ликвидации одного дрона силами ПВО

Аэропорты "Внуково" и Калуги возобновили работу после утренних ограничений

По делу о взрыве в Сергиевом Посаде задержан техдиректор фирмы "Пиро-Росс"

По делу о взрыве в Сергиевом Посаде задержан техдиректор фирмы "Пиро-Росс"
Атаки беспилотников на Москву

Собянин сообщил о двух сбитых силами ПВО ударных БПЛА, летевших в сторону Москвы

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });